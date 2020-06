Fernanda Lessa scherzo a Le Iene: il marito si finge assassino dei servizi segreti | Video Mediaset

Fernanda Lessa vittima dello scherzo de Le Iene: il marito finge di essere un assassino dei servizi segreti.

La modella e ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 scopre che il marito Luca Zocchi ha un segreto finora mai confessato. Il suo uomo le racconta di essere stato in passato un uomo dei servizi segreti, ma di esserne uscito. Improvvisamente la showgirl vive un incubo: colpi di pistola nel cuore della notte, un uomo ferito da un colpo di pistola fino alla fuga in auto col marito. Ma non finisce qui…Uno scherzo davvero terribile per la bellissima Fernanda Lessa!

Ecco il video Mediaset dello scherzo di Fernanda Lessa a Le Iene.

