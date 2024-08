ferragosto-nei-parchi-di-divertimento:-tra-notti-horror,-giochi-d’acqua-e-ospiti-“amici”

RIMINI – Dalla notte horror, agli ospiti usciti dal cilindro televisivo come Cricca e Rudy Zerbi, e ancora aperture notturne scontate, oppure l’incontro con 10 draghi che spruzzano nuvole di vapore rinfrescanti… I parchi di divertimento di tutta Italia si preparano ad accogliere ospiti di tutte le età nella settimana di ferragosto, e in quella che sembra essere un’estate da record per loro.

A pochi giorni dal giro di boa dell’estate 2024, i divertimentifici per le famiglie e i più giovani (ma non solo) si confermano infatti mete d’elezione per le vacanze. Forti dei dati alla mano-ovvero l’ultimo Rapporto Siae 2023– fanno il bilancio dell’andamento del comparto, composto da circa 250 strutture tra parchi a tema, faunistici, acquatici e avventura, rappresentati dall’Associazione Parchi Permanenti Italiani, aderente a Federturismo Confindustria.

LA RIPRESA DOPO LA PANDEMIA: BIGLIETTI A +11% PER 20 MILIONI DI OSPITI, UN TERZO SOLO IN AGOSTO

Dopo un drastico calo durante la pandemia, il settore ha visto una ripresa significativa già nel 2021, che si è ulteriormente intensificata nel 2022, fino a superare nel 2023 i livelli del 2019: fatturato dalla vendita di biglietti a +11% sul 2022, pari a circa 348 milioni di euro e presenze a +6,39%, con 19.644.126 ospiti. Da segnalare, in particolare, la crescita della spesa media per ospite, che si attesta a +4,2% sul 2022, pari a un +30% sul 2019. Ma il boom arriva sempre in estate: infatti il 64% delle visite si concentra nei mesi estivi, con agosto che rappresenta, da solo, il 27% del totale.

Un trend in crescita destinato a proseguire nel triennio 24/27, assicura Maurizio Crisanti, segretario nazionale Associazione Parchi Permanenti Italiani “per il quale sono già stanziati altri 450 milioni di euro, allo scopo di mantenere alto il livello dell’offerta e renderlo competitivo anche agli occhi della clientela straniera, molto incline a questo genere di proposte”.

“I PARCHI PIÙ GRANDI VERE E PROPRIE DESTINAZIONI TURISTICHE”

Il Rapporto sottolinea come i parchi divertimento più grandi, tra cui Leolandia, Caribe Bay, Gardaland e Mirabilandia, siano ormai diventati vere e proprie destinazioni turistiche, con un impatto economico rilevante sui territori locali. Alcuni parchi attraggono oltre il 50% dei visitatori dall’estero, contribuendo significativamente al flusso turistico nazionale e internazionale. Parallelamente, le strutture minori mantengono un importante ruolo di socializzazione ed intrattenimento su scala locale, contribuendo alla ricchezza del territorio. In termini di distribuzione geografica, le strutture del Nord Italia dominano il mercato con un volume di incassi da biglietteria di quasi 270 milioni di euro.

IL VENETO CAPOFILA, SEGUITO DALL’EMILIA ROMAGNA

Leader indiscusso del turismo dei parchi di divertimento è il Veneto, che registra un quarto delle presenze e oltre 143 milioni di incassi al botteghino; seguono Emilia Romagna e una Lombardia in crescita. Da segnalare la performance del centro Italia, in particolare del Lazio, regione che, da sola, registra il 13,8% dei visitatori nazionali, con un più che significativo +30,3% sugli incassi da biglietteria rispetto al 2022. Sostanziale tenuta per Sud e Isole che rappresentano, rispettivamente, l’8,8% e il 5,4% del totale nazionale.

GLI APPUNTAMENTI DI FERRAGOSTO

GARDALAND: Ferragosto da “tutto esaurito” per i tre hotel di Gardaland Resort che registrano un’occupazione pari al 100%. La prima sfida vinta dal parco di Castelnuovo del Garda è quella contro il caldo: nella classifica le attrazioni più gettonate dell’estate conquistano il podio le attrazioni acquatiche, con “Fuga da Atlantide” – e i suoi tuffi a quasi 20 metri di altezza- al primo posto, seguita dalle ripide cascate di “Colorado Boat” e “Jungle Adventure” che, con i suoi giro tra animali esotici e riti nelle caverne a bordo di grandi gommoni trasportati dalla corrente, si aggiudica il terzo posto. Non solo: visto le temperature torride del periodo, Gardaland offre biglietti di ingresso a prezzo ridotto per le entrate a partire dalle 18, fino alle ore 23, per l’evento “Night is magic”, per tutta l’estate, fino all’8 settembre, per assistere anche agli show serali Jumanji® The Show e !MPOSSIBLE, e testare by night l’ebrezza della “novità” dell’estate, il Wolf Legend.

MIRABILANDIA: Per la settimana di ferragosto, dal 10 al 15 agosto, nel parco romagnolo di Savio, arriva l’halloween estivo con “Suburbia Summer Nightmare”. Sei giorni di horror, zombie, mostri, adrenalina fino alle 23. Nell’area Reset del Parco, infatti, dalle ore 20, si spalancherà il cancello di Suburbia, la spettrale città abitata da strane creature. Non solo: tutte le sere andrà in scena “Breathless – La Sfida della Paura”, lo spettacolo dell’illusionista Antonio Casanova: una performance “terrificante e claustrofobica”. Dalle ore 17.00 sarà attiva una speciale promozione con entrata al Parco – evento incluso a prezzo ridotto

AQUAFAN: Settimana all’insegna del festival Maxibon Music Wave sul palco della piscina delle onde dell’Aquafan di Riccione: domani, martedì 13 agosto arriva Cricca, il cantautore riccionese, direttamente da Amici di Maria De Filippi. Cricca salirà sul palco della Piscina Onde martedì dalle ore 14.30 presentando il suo nuovo singolo ‘Vivere a Riccione‘ e i suoi brani più conosciuti, dopo la grande esperienza ad Amici. “Se mi guardi così”, “Supereroi” e tanti altri brani faranno cantare tutti a squarciagola dentro e fuori la Piscina Onde. Evento compreso nel biglietto d’ingresso, acquistabile su ticket.aquafan.it.

Ospite ‘fisso’ sarà poi in settimana Rudy Zerbi: accanto alle dirette dagli studi di Radio Deejay, ogni mattina dalle 10 alle 12, Rudy sarà ospite d’onore dell’appuntamento clou della giornata, la Maxi Onda delle 14.30. Il presentatore televisivo e radiofonico, insieme a Franky e agli Aquadancers, coinvolgerà il pubblico nelle giornate di Mercoledì 14 Agosto e Venerdì 16 Agosto.

LEOLANDIA: il parco di Capriate San Geravasio offre anche nella settimana ferragostana il programma estivo per i più piccoli, all’insegna dei giochi d’acqua. La grande novità dell’estate è “Draghi e Leggende”, un’area popolata da 10 draghi che rinfrescano gli ospiti con spruzzi e nuvole di vapore. Ogni drago è protagonista di una leggenda che si intreccia con le attrazioni del parco: dalla giostra Idra, alle Rapide dei Draghi, fino agli scivoli del Drago Marino in un’area acquatica ampia 350 metri quadri. Non solo: i bimbi possono divertirsi anche nelle aree gioco bagnate dedicate alle serie di cartoni animati più famosi, come il Cortile di Masha e lo Spraypark di PJ Masks City; c’è anche un Laghetto con miniscivoli, baby piscina e un secchio d’acqua pronto a rovesciarsi da un momento all’altro.

L’articolo Ferragosto nei parchi di divertimento: tra notti horror, giochi d’acqua e ospiti “Amici” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it