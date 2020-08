AGI – Con l’abbassamento dell’età dei positivi al Covid-19 sono scattate in tutta Italia le strette e gli inviti alla prudenza in previsione della festività di Ferragosto. Dopo l’invito rivolto ieri sera ai giovani dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervistata al Caffeina Festival di Santa Severa, di non abbassare la guardia e non pensare “di essere in una fase dove non è più necessario indossare le mascherine”, i controlli anti Covid proseguono senza sosta. In Sicilia, nel Siracusano, si è pensato di rivolgersi a due influencer locali che si occuperanno di sensibilizzare i più giovani affinché adottino dei comportamenti corretti.

L'articolo Ferragosto: stretta anti-Covid, a Siracusa supporto da influencer

