Ferrante: “Il Napoli paga a caro prezzo tutti gli episodi, azzurri non baciati dalla sorte”

Marco Ferrante, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento degli azzurri.

Ferrante: “Il Napoli paga a caro prezzo tutti gli episodi”

“Il Napoli sta vivendo una situazione imbarazzante: dopo aver vinto con la Juve si pensava di vedere altri tipi di risultati. Gli azzurri non sono baciati dalla sorte, sotto porta si sbaglia tanto: si è pagato al 100% tutti gli episodi contro. Nel calcio si dice che ci sia una legge della compensazione, ma non è cosi. Tutti gli errori individuali sono stati pagati a caro prezzo. Quando si è in una situazione di classifica così delicata, i calciatori non abituati a vivere certe situazioni vanno in difficoltà“.

