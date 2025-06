Ferrara, 16enne muore annegato per salvare turisti in difficoltà

(Adnkronos) – Al Lido degli Estensi, sul litorale ferrarese della Romagna, un giovane di 16 anni ha perso la vita annegando in mare aperto dopo essersi tuffato per soccorrere una coppia di turisti in difficoltà. Protagonista della vicenda è Aymane Ed Dafali, ragazzo di origine marocchina che stava trascorrendo le ore più calde della giornata a bordo di un pedalò sul canale Logonovo assieme a tre amici.

Nonostante l’area risulti interdetta alla balneazione, una coppia di fidanzati erano finiti in una situazione di difficoltà a causa della corrente e avevano iniziato a chiamare aiuto, quando il giovane marocchino li ha notati e si è tuffato per aiutarli a risalire. Purtroppo, Ed Dafali non è più riemerso e il suo corpo è stato ritrovato senza vita solamente venti minuti dopo. Nel frattempo, allertati dalle urla, i bagnini dei lidi più vicini sono intervenuti per prestare soccorso, riuscendo a mettere in salvo la coppia di fidanzati in difficoltà. Per il giovane marocchino, invece, non c’è stato niente da fare: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione prestati presso l’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, dove è stato trasportato in elisoccorso dopo essere stato ritrovato. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.