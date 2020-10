Ferrara: “Gattuso bravo a tenere alta la tensione. Questo Napoli può puntare a vincere il campionato”

Il Napoli, tra qualche ora, scenderà in campo nella sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Intanto, in casa azzurra, il protagonista principale è Gattuso. Proprio riguardo il tecnico calabrese si è espresso Ciro Ferrara ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Ferrara: “Napoli da scudetto”

Ciro Ferrara, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Gattuso e delle possibilità degli azzurri di vincere lo scudetto:

“Credo che i partenopei abbiano tutte le carte in regola per puntare al tricolore. Tuttavia il campionato è lungo, e non sono tollerabili cali di tensione. Da questo punto di vista Gattuso è un ottimo allenatore: tiene i suoi ragazzi sempre sul pezzo. Rino è entrato in gran sintonia con tutto l’ambiente grazie al fatto che ha risollevato la squadra da un momento di crisi”.

