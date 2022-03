Ferrara ‘gratis’ per i disabili: musei, mostre, teatri, piscine

FERRARA – Ferrara realtà pilota della nascente Disability Card. Nessun biglietto a pagamento per persone con disabilità e i loro accompagnatori a musei e spazi espositivi, al teatro Comunale, allo stadio (previa prenotazione), alle piscine pubbliche Beethoven e Bacchelli. Sono alcune delle agevolazioni che il Comune ha previsto nell’ambito di una convenzione sottoscritta con la Presidenza del consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità- e che oggi ha ricevuto l’ok della giunta, su proposta dell’assessore Cristina Coletti. Si tratta di misure previste dalla nascente Disability card, carta europea in formato tessera, che consentirà di sostituire tutti i certificati e i verbali che attestano la condizione di invalidità e di accedere a beni e servizi pubblici e privati gratuitamente o a tariffe agevolate.

“CITTÀ PILOTA INSIEME A VENEZIA”

“Ferrara è pronta a partire con questa innovazione, a valenza europea- sottolinea Coletti-. Siamo, con Venezia, le realtà pilota nell’elaborazione e nella sottoscrizione della convenzione, che semplificherà la vita alle persone con disabilità”. E il sindaco Alan Fabbri assicura: “Non è un percorso chiuso: l’interlocuzione per sviluppare nuove convenzioni continua”.

Nel dettaglio la convenzione sottoscritta a Ferrara confermerà l’ingresso gratuito per il titolare della carta ed un accompagnatore ai musei e agli spazi espositivi di: Castello Estense, Museo Schifanoia e Civico Lapidario, Museo della Cattedrale, Palazzina Marfisa d’Este, Padiglione d’arte contemporanea. Gli stessi potranno accedere senza costi anche al Teatro Comunale e allo stadio comunale Mazza, previa prenotazione anticipata, e alle piscine comunali Beethoven e Bacchelli. È possibile richiedere la disability card direttamente sul sito dell’Inps, che ha una sezione dedicata.

