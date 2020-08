Ferrara: “Messi non va marcato a uomo da Koulibaly, azzurri protagonisti al Camp Nou”

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, oggi ha presentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss la sfida degli azzurri al Camp Nou contro il Barcellona. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Barcellona-Napoli? Già il fatto di essere protagonisti al Camp Nou, uno stadio che ha fatto la storia del calcio mondiale, è una fortuna ed una bellissima esperienza in sé, oltre ad essere un premio per quanto fatto fino ad oggi”.

Ferrara avvisa: “Messi non va marcato a uomo da Koulibaly”

“Mi sembra evidente che l’assenza del pubblico sarà un vantaggio per il Napoli, ma sinceramente credo sia la morte del calcio. Messi? Non mi aspetto Koulibaly a uomo su di lui perché sarà tutto il centrocampo che dovrà limitare un fenomeno come l’argentino. Quando il Napoli sarà in pressione sugli avversari bisognerà cercare di accompagnare gli attaccanti nello sviluppo dell’azione per essere pronti ad approfittarne”.

Le parole di Gattuso

Nei giorni scorsi mister Gennaro Gattuso aveva spiegato: “Adesso la testa è per il Barcellona, devo dire che ho già in mente un’idea di formazione ma voglio valutare fino alla fine dopo la settimana di allenamento che ci aspetta. Sicuramente vogliamo scrivere una pagina importante. Giocheremo in un proscenio di grande livello e vogliamo essere all’altezza. In queste sfide bisogna essere pronti a fare tutto e sappiamo che se vogliamo competere con il Barcellona, qualcosa dovremo rischiare”.

