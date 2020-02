Ferrara: “Napoli più pericoloso, qualificazione ancora in bilico”

Ciro Ferrara, ex calciatore del Napoli e attuale opinionista sportivo, ha commentato il pareggio del San Paolo tra Napoli e Barcellona a Canale 5.

LE PAROLE DI GATTUSO

“Le occasioni vere le ha avute il Napoli nel momento in cui ha avuto la forza di stare più alto, ter Stegen è stato assoluto protagonista perché ha salvato il risultato. Buon pareggio, c’è speranza per il ritorno perché non ci saranno Busquets, Vidal e forse Piqué”.

