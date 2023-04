Ferrara si prepara per Bruce Springsteen: come muoversi in città per raggiungere il concerto

FERRARA – Circa 50.000 persone previste, il 15% dall’estero, 579 operatori a disposizione del pubblico, 180 agenti di Polizia locale impegnati su più turni (a cui si aggiungono le Forze dell’ordine e i componenti di tutto il comitato operativo), 150 volontari di Protezione civile. E poi 11.000 nuovi parcheggi previsti, su otto nuove aree sosta individuate (e prenotabili online), di cui una riservata alle persone con disabilità e volontari Unitalsi a servizio; 32 navette attive in città. Sono alcuni dei numeri del personale e dell’accoglienza previsti per il concerto di Bruce Springsteen con la E Street Band, il 18 maggio al parco Urbano di Ferrara. Si tratta della prima data italiana del rocker, che torna in Italia dopo sette anni.Il piano della viabilità è stato illustrato oggi a palazzo Municipale e prevede -dalla mezzanotte del 18 maggio e fino alla fine del flusso di persone al termine del concerto (indicativamente all’alba del 19 maggio)- l’istituzione di una zona rossa (dove, cioè, non sarà possibile accedere con le auto) in tutte le zone limitrofe all’area del concerto, ossia: via Canapa, via fratelli Rosselli, l’ultimo tratto di via Porta catena, con via Bacchelli e via Gramicia, dal termine delle abitazioni, lato città, a dopo l’area del golf club Cus. Si sta valutando, in quella giornata, la possibile didattica a distanza per gli studenti delle scuole Carducci. L’intero perimetro che abbraccia la zona rossa sarà costantemente monitorato da 20 telecamere di sicurezza.

PRONTI PARCHEGGI E NAVETTE

Ma non ci sarà solo la zona rossa a Ferrara. Via porta Catena, nel tratto tra viale Po e via Bianchi, sarà invece zona arancione, ossia qui sarà ammesso il traffico pedonale e veicolare dei residenti attraverso via Oroboni (a doppio senso di marcia), che sarà anche l’accesso -con l’attivazione di un percorso temporaneo- per raggiungere le vie De Vincenzi, Don Giovanni Bosco e limitrofe. La zona gialla (destinata al transito in auto dei residenti e degli operatori delle attività lavorative) comprenderà l’area interna alle mura, tra via Arianuova e via Orlando Furioso. I nuovi parcheggi previsti (che si aggiungono a quelli della città, gestiti da Ferrara Tua) sono al centro Diamante, in zona Barco, al casello di uscita dell’A13, in via Giovan Battista Crema, entrambi a nord della città, oltre a due parking sud all’Aeroporto e in zona fiera. L’area sosta dedicata alle persone con disabilità sarà invece in via Gramicia, servita da 45 volontari Unitalsi e 11 veicoli dedicati. In via Padova sosteranno invece i bus turistici (ne sono attesi oltre 100), all’interno dell’area fieristica i camper (che potranno parcheggiare solo qui nei giorni del concerto), le moto in via del Lavoro. Gli stalli potranno essere riservati sulla piattaforma Park for fun (www.parkforfun.com), con QR code che – tramite maps- condurrà i conducenti verso le destinazioni prenotate; tutte le aree disporranno di bagni chimici. Nei parcheggi funzionerà il servizio navetta (tranne il Centro Diamante): 32 quelle previste: transiteranno da sud verso la stazione dei treni e da nord verso via Maragno.

IL SINDACO FABBRI: ABBIAMO CERCATO DI LIMITARE I DISAGI

“Sarà un evento di straordinaria portata e ringrazio le centinaia di professionisti, operatori, tutto il personale coinvolto e i volontari. Abbiamo cercato di limitare al massimo i disagi e siamo certi della collaborazione di tutti, che ringrazio anticipatamente”, ha detto il sindaco Alan Fabbri. Il comandante Claudio Rimondi ha espresso innanzitutto due raccomandazioni: cercare per quanto possibile di non utilizzare, nel giorno del concerto, mezzi a quattro ruote ed evitare di attraversare il centro, utilizzando gli assi viari esterni alla città. Luca Cimarelli, presidente di Ferrara Tua, suggerisce invece ai turisti che intendono visitare la città sulle due ruote, di sostare al parcheggio dell’Aeroporto, per connettersi direttamente agli assi viari ciclabili. La giornata si aprirà alle 8 con l’apertura della zona Comfort, posta in via Bacchelli alla sinistra dell’area concerto. Qui saranno presenti stand promozionali della città di Ferrara e dei suoi eventi. Chi giunge dalla stazione (Trenitalia e Barley Arts mettono a disposizione treni speciali) troverà ad accoglierlo lo Springsteen Village ai piedi del Grattacielo, con info, servizi, ristoro. L’area concerto invece aprirà al pubblico dalle 13.30-14 in vista dell’inizio degli spettacoli, con i gruppi di apertura Fantastic Negrito e Sam Fender sul palco dalle 16,30, a seguire Bruce Springsteen e la E Street Band. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il vicesindaco Nicola Lodi e l’assessore Marco Gulinelli, con l’event project manager Fernando Ferioli, il dirigente Antonio Parenti e il commissario Roberto Accorsi.

