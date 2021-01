Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ha parlato della sfida di questa sera di Supercoppa tra le due sue ex squadre. Il difensore, oggi è stato al Policlinico di Modena per un’iniziativa a favore dei bimbi ricoverati.

CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SUL NAPOLI

Ciro Ferrara sulla Supercoppa

Ciro Ferrara non azzarda pronostici sulla Supercoppa. Ecco quanto riportato dall’Ansa:

“Sono fortunato perché dopo tanto tempo ritorno allo stadio e il caso vuole che questa finale sia rappresentata dalle uniche due squadre in cui ho militato. Sono felice di questo e spero di godermi una bella partita. Essendo una finale è difficile fare un pronostico, giocano due squadre di cui una che è in ottima condizione e l’altra abituata a certi appuntamenti. Sono curioso di vedere come andrà”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Ferrara: “Stasera mi godrò lo spettacolo della Supercoppa. Sul pronostico penso che…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento