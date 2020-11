Ferrara su Diego: “Venne alla mia festa d’addio al calcio, che regalo enorme! Mi diceva che non ero io il più forte…”

Ciro Ferrara ha parlato alla Gazzetta del suo amico Diego. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione: “Ho perso un grande amico, una persona che è stata unica nella mia vita professionale. Ero un ragazzino quando sono entrato nel giro della prima squadra e da allora con Diego ho intrattenuto un rapporto che ha resistito fino in fondo.

Aveva ragione quando mi prendeva in giro dicendomi che non ero il difensore più forte del mondo. Aveva ragione, ma con lui in squadra mi sentivo forte, fortissimo. Era lui che ispirava il mio lato migliore. Per questo l’ho sempre ammirato e gli ho voluto bene. Non dimenticherò il regalo che mi fece quando abbandonai il calcio venendo a Napoli per essere presente alla festa del San Paolo. Un gesto che non ho mai smesso di apprezzare, così come il sentimento che ci ha legati. Che la terra ti sia lieve”.

