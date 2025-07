ferrari-amalfi,-la-nuova-berlinetta-sportiva-ed-elegante-da-640-cv

Milano, 1 lug. (askanews) – Ferrari presenta l’erede della Roma: si chiama Amalfi ed è la nuova berlinetta della Casa di Maranello che sarà svelata in un evento esclusivo su tre giorni in corso nella città costiera, con oltre mille invitati provenienti da tutto il mondo. Pensata per attirare nuovi clienti, la Ferrari Amalfi è un’evoluzione del concetto di Gran Turismo, sintesi di sportività ed eleganza: è capace di prestazioni da vera Ferrari e al tempo stesso è versatile e fruibile per un utilizzo quotidiano.

L’Amalfi è l’undicesimo modello presentato da Ferrari nell’ambito del piano 2023-2026 che prevedeva quindici lanci. A ottobre è prevista la presentazione del nuovo piano e un’anteprima del powertrain della prima elettrica del Cavallino. A riguardo il responsabile marketing, Enrico Galliera a margine della presentazione dell’Amalfi ha detto che la vettura “è pronta, la stiamo testando. Rispetteremo i tempi di lancio” previsto a ottobre 2026, mentre non ha commentato l’ipotesi di un secondo modello.

Il design dell’Amalfi riprende l’eleganza della Roma, ma con linee più pulite, snelle e affilate. E’ caratterizzato da due sottili fenditure anteriori e posteriori che inglobano i fari e dalla coda bassa. “Un oggetto monolitico che parla di velocità”, ha detto il responsabile del design, Flavio Manzoni. Eleganti e rifiniti gli interni, con abbondante uso di carbonio e di alluminio anodizzato per il tunnel centrale. L’abitacolo avvolgente è caratterizzato da tre schermi digitali: il cockpit per il pilota, lo schermo centrale sospeso da 10,25 pollici e quello per il passeggero con interazione resa più semplice e fluida. Sul volante tornano i tasti fisici così come per l’accensione, su richiesta dei clienti.

Il cuore della Ferrari Amalfi è il V8 biturbo montato in posizione centrale-anteriore da 640 CV (20 in più della Roma) e 760 Nm di coppia, mentre il cambio è un doppia frizione a 8 rapporti. Le prestazioni sono: 0-100 km/h in 3,3 secondi, 0-200 km/h in 9 secondi e una velocità massima di 320 km/h. Per il V8 sono stati sviluppati una centralina dedicata e un nuovo sistema di aspirazione e di scarichi per esaltare i toni medi e alti. A livello aerodinamico invece fra le novità spiccano il fondo, l’estrattore e l’ala posteriore attiva, con un’inclinazione fino a 135 gradi per un carico aerodinamico di 110 kg a 250 km/h. Al debutto il sistema brake by wire (senza cavo) per migliorare l’efficienza della frenata, l’Abs Evo abbinato al sistema Side Slip Control (Ssc) che coordina tutti i controlli dinamici.

La Ferrari Amalfi presentata nelle tonalità Verde Costiera e Bianco Artico è già ordinabile al prezzo di 240mila euro con le prime consegne nel primo trimestre 2026, tre mesi dopo negli Usa.