Ferrari, disastro o strategia in qualifica? Il piano per la rimonta

Delude la Ferrari. Alla vigilia del primo Gp della stagione di Formula 1, a Melbourne la Rossa ha steccato le qualifiche con Leclerc che ha chiuso al settimo posto seguito da Hamilton all’ottavo. Eppure le dichiarazioni a caldo dei due piloti fanno capire come ci possa essere altro dietro il ‘fallimento’ Ferrari: “La performance in generale non è stata la stessa di ieri, sin da stamattina. Penso di sapere da dove viene, però dobbiamo analizzare i dati”, ha detto Leclerc, “Avevamo bisogno di perdere un po’ di performance, che non è mai una cosa voluta, però era la cosa giusta da fare per questo weekend. Non andrò più nel dettaglio”, è stato il criptico messaggio del monegasco.

Dopo le qualifiche e le parole di Leclerc, sul web i tifosi si stanno chiedendo se quello della Ferrari sia veramente un fallimento o faccia parte di una strategia più ampia. Le previsioni meteo per domani in Australia danno pioggia, condizioni che potrebbero avvantaggiare la Rossa in gara, anche partendo dalla quarta fila.

La nuova SF-25 dovrebbe infatti adattarsi bene, considerando il proprio carico aerodinamico, a una pista bagnata dalla pioggia. Un motivo in più, insomma, per sperare in una rimonta che possa portare la Ferrari a conquistare almeno un podio, visto che le due McLaren di Norris e Piastri, che partiranno in prima fila a Melbourne, sembrano troppo lontane per essere raggiunte.