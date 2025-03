Ferrari, il piano per la Cina: cosa cambierà per Hamilton e Leclerc

(Adnkronos) – Obiettivo riscatto per la Ferrari. Dopo il flop in Australia, dove Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno chiuso rispettivamente all’ottavo e al decimo posto il primo Gp della nuova stagione di Formula 1, la Rossa vola a Shanghai per il Gran Premio di Cina, in programma domenica 23 marzo. La scuderia di Maranello troverà condizioni differenti, ma non necessariamente più favorevoli, rispetto a Melbourne e spera di sfruttare appieno il potenziale della nuova SF-25, che fin qui ha deluso le aspettative.

Il team principal Frederic Vasseur sta lavorando insieme agli ingegneri per sistemare tutto quello che non ha funzionato in Australia e, in particolare, creare una vettura più a misura di Lewis Hamilton. Il pilota inglese, che da quest’anno ha sostiuito Carlos Sainz al fianco di Leclerc, è parso non a suo agio con la nuova macchina, finendo in testacoda durante le qualifiche di Melbourne e lasciando trasparire evidente nervosismo, proprio come il monegasco, via radio durante il Gp.



A deludere è stato soprattutto il passo gara, non all’altezza della McLaren, trionfatrice lo scorso weekend con Lando Norris, ma anche di quello della Red Bull e della Mercedes. Nonostante gli ottimi tempi fatti segnare durante le prove libere australiane, la Ferrari non è stato competitiva né in qualifica né in gara, mostrando problemi con il sottosterzo e con la prestazione delle gomme, surriscaldate nonostante la pista bagnata. La configurazione aerodinamica della macchina ha tradito, così come la strategia, fallace, messa in atto in gara.

Fondamentale sarà quindi imparare dai propri errori, per non perdere troppo terreno fin da subito sia in classifica Piloti che Costruttori. Difficile vedere un’aerodinamica diversa già in Cina, mentre qualche modifica potrebbe arrivare per risolvere il problema del sottosterzo e rendere la vettura più reattiva, specialmente in curva, come chiesto espressamente da Hamilton.