ferrero:-in-nord-america-ad-aprile-arriva-nutella-peanut,-con-le-arachidi

Milano, 6 feb. (askanews) – La Nutella ancora protagonista dell’innovazione di casa Ferrero, questa volta partendo dal mercato nordamericano. La famiglia dei prodotti a marchio Nutella nel 2026, infatti, si allargherà con due novità: la crema spalmabile con le arachidi, Nutella Peanut, e il cono gelato alla Nutella.

Per quanto riguarda Nutella Peanut l’arrivo sul mercato negli Stati Uniti e in Canada è fissato per aprile: si tratta di una versione che unisce le arachidi tostate, ingrediente familiare a milioni di consumatori nordamericani, al tradizionale gusto della Nutella. Attualmente per la versione alle arachidi è in corso un test di mercato anche in un numero limitato di punti vendita in Italia, con l’obiettivo di valutarne le performance e raccogliere i feedback dei consumatori. Ma al momento non sono disponibili dettagli sulle tempistiche di lancio in altri mercati né ulteriori informazioni sulla distribuzione in altre aree geografiche.

Il cono gelato alla Nutella, invece, arriva dopo il successo del lancio della versione in vaschetta andando ad ampliare ulteriormente la gamma. Il nuovo cono è a base di gelato alla Nutella variegato con la crema alle nocciole.

“La tradizione di Nutella affonda le sue radici nella passione e nell’innovazione – ha affermato Thomas Chatenier, presidente globale di Nutella in occasione della giornata mondiale dedicata alla crema spalmabile ideata dal signor Ferrero – Siamo felici di annunciare il lancio di Nutella Peanut e Nutella ice cream cone, due nuovi modi per assaporare l’inconfondibile esperienza Nutella, che sperimenteremo in Nord America”.