lunedì, 26 Gennaio , 26

Kyrgios: “Voglio solo fare soldi, ho già battuto i più grandi di sempre”

(Adnkronos) - Nick Kyrgios trova sempre il modo...

Australian Open, oggi Musetti-Fritz – Diretta

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna protagonista agli Australian...

La dieta dal passato per aiutare il cuore e abbassare il colesterolo

(Adnkronos) - Una dieta dal passato per abbassare...

Minneapolis, Pretti ucciso dagli agenti: i video e la pistola, inchiesta e tensioni

(Adnkronos) - "Il Minnesota è una criminale copertura...
ferrero,-nuova-vita-dopo-alcaraz:-allenera-il-golfista-ayora
Ferrero, nuova vita dopo Alcaraz: allenerà il golfista Ayora

Ferrero, nuova vita dopo Alcaraz: allenerà il golfista Ayora

DALL'ITALIA E DAL MONDOFerrero, nuova vita dopo Alcaraz: allenerà il golfista Ayora
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Juan Carlos Ferrero torna in pista. Lo storico, ma ormai ex, allenatore di Carlos Alcaraz, da cui si è separato a inizio anno per divergenze contrattuali, ha annunciato una nuova collaborazione. Ma dal tennis, il coach è passato al golf. Ferrero infatti allenerà, a sorpresa, il giovane golfista spagnolo Angel Ayora, con cui si concentrerà soprattutto sull’aspetto mentale. 

Ad annunciarlo è stato lo stesso Ferrero con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram: “Eccitato di annunciare una nuova collaborazione professionale per il 2026!”, ha scritto, “lavorerò al fianco di Angel Ayora, un giovane golfista dalle grandi potenzialità, il suo allenatore Juan Ochoa e la sua squadra dirigenziale. Lavoreremo insieme sul lato mentale della performance e dello sviluppo professionale”. 

“Il tennis è la mia vita, e continuerò a dare il massimo in Accademia e nel circuito. Tuttavia, il golf mi emoziona anche: è uno sport individuale dove l’aspetto mentale gioca un ruolo cruciale”, ha spiegto Ferrero, “sono lieto di poter contribuire con la mia esperienza e sostenere la crescita di Ángel nel circuito. Abbiamo già iniziato, molto motivati e non vediamo l’ora di continuare questo viaggio”. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.