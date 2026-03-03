ferrero-si-riorganizza:-due-divisioni-e-una-nuova-governance-da-settembre

Milano, 3 mar. (askanews) – Ferrero vara una riorganizzazione che ridisegna la struttura e rafforza la governance, a un poco più di un decennio dall’avvio di una campagna di acquisizioni che oggi lo vede, con le sue affiliate, posizionarsi come terzo operatore mondiale nel mercato della cioccolato confezionato e secondo nella categoria dei biscotti dolci. La “revisione della struttura aziendale condotta negli ultimi mesi”, vede la nascita di due divisioni all’interno di Ferrero International: Ferrero Core, che riunisce le categorie storiche di prodotto – confectionery, biscotti e prodotti da forno – con i marchi Nutella, Kinder, Ferrero Rocher, e il segmento better-for-you, che comprende tutta la categoria delle barrette proteiche con brand come Eat Natural e Fulfil. La seconda divisione, invece, comprende i cereali, con l’acquisizione di WK Kellogg la scorsa estate che rafforza il presidio sulla prima colazione americana, e il mondo dei gelati.

La revisione della struttura si affianca a una nuova governance, operativa dal prossimo primo settembre, che, spiega lo stesso gruppo servirà a “consolidare la propria competitività nel settore dei prodotti dolciari confezionati”. Il nuovo assetto prevede due nuovi ruoli di leadership, entrambi a diretto riporto di Giovanni Ferrero, che diventa così presidente di Ferrero International (da executive chairman, presidente esecutivo).

A guidare Ferrero Core arriva, infatti, Alessandro Nervegna, attualmente chief strategy & innovation officer, mentre l’attuale Ceo del gruppo Lapo Civiletti, primo manager esterno alla famiglia nel 2017 a essere nominato alla guida del gruppo Ferrero, continuerà a ricoprire la carica di vicepresidente di Ferrero International e assumerà il nuovo ruolo di presidente di Ferrero Ice Cream e WK Kellogg. Nel suo ruolo di presidente di Ferrero International, invece, Giovanni Ferrero continuerà a guidarne la crescita, concentrandosi sulla visione strategica, di lungo periodo, e sull’innovazione.

Nervegna, da circa 30 anni in Ferrero, ha ricoperto ruoli di leadership in diverse aree geografiche e ha avuto un ruolo chiave nella definizione della strategia di prodotto e nei processi di innovazione. Con la sua esperienza internazionale e la profonda conoscenza del business guiderà Ferrero Core nella sua prossima fase di sviluppo. “La sua visione strategica, il forte orientamento al business e il rigore manageriale garantiranno al gruppo Ferrero di proseguire nel proprio percorso di crescita, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di leader nel settore dei dolci confezionati”, ha detto di lui il presidente Giovanni Ferrero.

A Civiletti, in azienda da 22 anni, Giovanni Ferrero riconosce il “ruolo decisivo nel percorso di crescita del gruppo”. “Sotto la sua guida, e grazie alla sua capacità di trasformare la visione in risultati concreti, l’obiettivo di raddoppiare le dimensioni del business in meno di dieci anni è diventato realtà – ha detto il presidente – Ha costruito un team manageriale solido, capace di garantire risultati costanti e pronto a cogliere le opportunità future. Sono felice di continuare la nostra preziosa collaborazione”