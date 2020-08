Ferro trionfa a Palermo, il torneo di doppio non è azzurro

La francese Fiona Ferro è la campionessa della 31esima edizione del Palermo Ladies Open, il primo torneo di tennis al mondo post lockdown. Tredici anni dopo Sandrine Testud, un’altra francese trionfa sui campi del Country Time Club. Davanti ad un campo centrale sold-out (327 spettatori consentiti nell’ambito delle misure di contingentamento su 1500 posti), la numero 53 del mondo ha battuto in finale Anett Kontaveit, quarta testa di serie del tabellone, con il punteggio di 6-2 7-5 in 1h45′ di gioco. Per Ferro, che nel corso del torneo ha eliminato le italiane Sara Errani e Camila Giorgi, si tratta del secondo titolo WTA in carriera,

