Ferrovie. Dg Fermerci: Mercintreno si conferma think tank per le tematiche attuali

ROMA – “Ancora una volta Mercintreno si conferma un Think Tank dove vengono discusse tra tutti gli attori le tematiche del momento del settore”. Lo ha detto all’agenzia Dire Giuseppe Rizzi, dg dell’Associazione Fermerci, in occasione della 17esima edizione di Mercintreno, il forum per il trasporto nazionale delle merci. “I temi discussi sono quelli più attuali: dalle tematiche che caratterizzano il settore a livello internazionale alla sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica fino al rapporto col mondo delle imprese- ha spiegato Rizzi- Tematiche che stanno tornando di attualità in queste ultime settimane, perché abbiamo affrontato la decisione della Confederazione Elvetica riguardo la limitazione della capacità di alcuni veicoli ferroviari nel settore merci. Questo sta comportando una preoccupazione fortissima del settore”.

