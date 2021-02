Festa Camici Bianchi, domani al Gemelli concerto per pazienti ricoverati

ROMA (ITALPRESS) – Per celebrare la prima Festa dei Camici Bianchi, Officine Buone, ente di riferimento per la realizzazione di progetti innovativi in oltre 50 ospedali italiani, realizzerà un importante evento musicale domani, a partire dalle 14.30, insieme all’Unità di Oncologia Pediatrica del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, reparto con cui da anni collabora in laboratori finalizzati a migliorare la qualità di vita dei pazienti durante il ricovero ospedaliero, e con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

La Festa dei Camici Bianchi nasce all’inizio di aprile dalla proposta del regista Ferzan Ozpetek di dedicare una giornata a coloro che hanno combattuto e continuano combattere il coronavirus in prima linea.

