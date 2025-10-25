sabato, 25 Ottobre , 25

Sinner e il montepremi di Vienna, quanto guadagna se vince?

Festa Cinema, “My daughter’s hair” miglior film di Alice nella città 2025

Roma, 25 ott. (askanews) – “My daughter’s hair” di Hesam Farahmand ha vinto il premio per il Miglior Film di Alice nella città 2025. Si tratta di una storia di differenze sociali e instabilità economica, in cui non esiste una morale netta e definita, ed ogni gesto d’amore ha un prezzo da pagare. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria di 35 ragazzi di età compresa tra i 16 e 19 anni.

Nella sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma rivolta ai più giovani è stata assegnata anche una menzione speciale a “La piccola Amélie” di Liane-Cho Han e Maïlys Vallade. Premiato come miglior opera prima di Alice nella Città anche “Anemone” di Ronan Day-Lewis, che il regista ha presentato a Roma insieme al padre e interprete Daniel Day-Lewis. Il premio è attribuito dall’Associazione U.N.I.T.A.

Il premio del pubblico al miglior film del Panorama Italia è andato a “2 cuori e 2 capanne” di Massimiliano Bruno con Claudia Pandolfi e Edoardo Leo. Il Premio RB CASTING al miglior giovane interprete italiano è stato assegnato da una giuria composta da Francesca Borromeo (casting director), Ines Vasiljevic´ (produttrice), Giorgia Vitale (agente) ad Adalgisa Manfrida per “Ultimo schiaffo”. Manfrida ha ottenuto anche il “Premio Unita under 35”, attribuito dall’Associazione U.N.I.T.A.

