Ecco il manifesto ed il programma degli oltre 100 eventi dell’edizione numero 1594 della Festa dei Gigli dedicata al patrono, San Paolino.

Il manifesto 2024 e stato svelato direttamente al pubblico allo scoccare della mezzanotte nella serata tra il 31 maggio ed il primo giugno, in scena gli artisti emergenti del funky, del soul e del jazz, con PS5, Serena Brancale e Bassolino, per valorizzare la tradizione etnografica musicale della Festa dei Gigli di Nola, patrimonio immateriale Unesco, inserendola in un contesto che travalica i confini della citta’ per imboccare un percorso nazionale ed internazionale.

La cerimonia del 31 maggio sancisce l’apertura ufficiale del giugno di festeggiamenti con oltre 100 eventi che spaziano dagli appuntamenti tradizionali della festa alle grandi mostre, ai concerti, ai grandi eventi enogastronomici destinati ad animare l’antico centro storico di Nola fino al 4 luglio. un evento che punta a valorizzare le radici e le tradizioni del territorio come patrimonio culturale nel mondo.

L’articolo Festa dei Gigli a Nola, oltre 100 appuntamenti nel segno della festa più antica del mondo proviene da Notizie dì.