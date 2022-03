Festa del Cinema di Roma, Gualtieri: “Disponibilità di Farinelli a fare il direttore”

ROMA – “Stiamo cercando di sostenere le nostre istituzioni culturali. Posso annunciare che abbiamo avuto la disponibilità di Gianluca Farinelli per fare il presidente della Festa del Cinema di Roma. Lui e il cda sapranno fare le scelte migliori per rilanciare Roma come grande capitale del cinema”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l’inaugurazione della tredicesima edizione di Libri Come, la festa del libro e della lettura che si è aperta oggi all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

