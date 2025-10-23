giovedì, 23 Ottobre , 25
festa-del-cinema-di-roma,-inchingolo-(fs):-“nostra-comunicazione-vuole-raccontare-paese-che-cambia”
Festa del cinema di Roma, Inchingolo (FS): “Nostra comunicazione vuole raccontare paese che cambia”

Festa del cinema di Roma, Inchingolo (FS): “Nostra comunicazione vuole raccontare paese che cambia”

DALL'ITALIA E DAL MONDOFesta del cinema di Roma, Inchingolo (FS): "Nostra comunicazione vuole raccontare paese che cambia"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Gli artisti hanno un compito fondamentale: raccontano il presente e ci spingono a riflettere. Come Gruppo FS, stiamo portando avanti un percorso di comunicazione che narra il cambiamento del Paese attraverso nuove infrastrutture, reti e collegamenti che generano connessioni e futuro. Non solo trasporto, ma anche ingegneria, innovazione e attenzione alle persone: i passeggeri, il cuore pulsante della nostra azienda, del nostro business”. Ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, chief corporate affairs, communication & sustainability officer Gruppo FS, alla Festa del Cinema di Roma alla presentazione del documentario “Andata e Ritorno”, realizzato da Gruppo Creativo Multimedia per Ferrovie dello Stato Italiane. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.