giovedì, 23 Ottobre , 25
festa-del-cinema-di-roma,-strisciuglio-(trenitalia):-“il-treno-e-cultura-quotidiana-e-occasione-di-incontro”
Festa del cinema di Roma, Strisciuglio (Trenitalia): “Il treno è cultura quotidiana e occasione di incontro”

Festa del cinema di Roma, Strisciuglio (Trenitalia): “Il treno è cultura quotidiana e occasione di incontro”

DALL'ITALIA E DAL MONDOFesta del cinema di Roma, Strisciuglio (Trenitalia): "Il treno è cultura quotidiana e occasione di incontro"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “La cultura d’impresa è una cultura di relazione che riguarda persone e territori, e che genera innovazione e investimenti. Il treno è un’opportunità straordinaria dal punto di vista economico, sociale e culturale. Il treno e la mobilità sono elementi di cultura quotidiana. Trasportiamo oltre due milioni di persone al giorno: due milioni di storie che viaggiano su binari paralleli ma che, quando si incrociano, creano nuovi valori e nuove opportunità.” Lo ha sottolineato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, alla Festa del Cinema di Roma, in occasione della presentazione del documentario “Andata e Ritorno, scritto e diretto da Roberto Campagna ed Elena de Rosa. 

“Il cinema – ha concluso Strisciuglio – ci offre un linguaggio potente per raccontare quello che facciamo, i nostri obiettivi, i nostri progetti e per rivendicare il nostro ruolo nella trasformazione del Paese.” 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.