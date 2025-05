Festa della mamma, ecco perché si festeggia oggi

ROMA – Oggi è la Festa della mamma. Domenica 11 maggio è la giornata dedicata ad una delle persone essenziali della vita di ogni essere umano. La ricorrenza, che cade ogni seconda domenica di maggio, vuole celebrare la maternità, la figura delle madri e la loro importanza nella società. Si festeggia in molti Paesi del mondo, anche se non sempre la data è uguale.

LA FESTA DELLA MAMMA, QUEST’ANNO L’11 MAGGIO

Sebbene la Festa della mamma sia influenzata da diverse tradizioni che possono variare da Paese a Paese, la prima celebrazione vera e propria risale al 1908 negli Usa, quando Anna Marie Jarvis dedicò una cerimonia commemorativa in onore di sua madre. Sei anni dopo, il Congresso degli Stati Uniti approvò una legge che designava la seconda domenica di maggio come data nazionale del ‘Mother’s Day’.

Successivamente, la festa valicò i confini americani e raggiunse anche l’Europa. In Italia inizialmente fu celebrata l’8 maggio a partire da metà degli Anni 50, in concomitanza con la commemorazione cattolica della Madonna del Rosario di Pompei. Qualche anno dopo, fu scelto di cambiare giorno, celebrando la Festa della mamma ogni seconda domenica di maggio.

FRASI PER LA FESTA DELLA MAMMA

Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre.(Abraham Lincoln)

“Mamma”, la parola più bella sulle labbra dell’umanità.(Khalil Gibran)

Dio non poteva essere ovunque, e quindi ha creato le madri.(Rudyard Kipling)

La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo.(William Ross Wallace)

C’è una tenerezza duratura nell’amore di una madre per un figlio che trascende tutti gli altri affetti del cuore.(Washington Irving)

Sento sopra di me in cielo, gli angeli che cantano tra loro. Non riescono a trovare una parola d’amore più grande di questa: mamma.(Edgar Allan Poe)

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.(Pier Paolo Pasolini)

IDEE REGALO PER LA FESTA DELLA MAMMA

Come regalo per la festa della mamma possiamo sbizzarrirci con fantasia, oppure comprare qualcosa che sappiamo le piaccia. Fiori e piante sempre bene accetti, ma a seconda dei gusti possiamo pensare anche a un massaggio rilassante o una seduta alla Spa. Tra i regali più gettonati ci sono anche gioielli, abiti e prodotti per la cura del corpo. Per chi vuole fare qualcosa di più originale, è possibile scegliere di personalizzare una foto a cui teniamo particolarmente, facendola diventare un puzzle, l’immagine di una tazza, o il disegno di un plaid.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it