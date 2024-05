festa-della-mamma,-ma-non-per-loro.-le-“madri-lontane”-raccontate-nel-libro-di-stefania-prandi

RIMINI – Ci sono madri e figli che non hanno mai festeggiato insieme la festa della mamma. Raccoglie le loro storie e testimonianze il libro in prossima uscita (a giugno) “Le madri Lontane”, edito da People. A scriverlo Stefania Prandi, giornalista e fotografa che da anni si dedica a tematiche su diritti e violenza di genere.

“Ogni lettera termina con ‘Ti voglio bene, mamma”. La voce di Rosita Alexandrova, maestra di 64 anni, si spezza. Le labbra hanno un fremito e non riesce a trattenere le lacrime, mentre racconta di quando aiuta i suoi alunni a scrivere alle madri lontane. Alcune non tornano nemmeno per Natale, e allora i messaggi dei figli diventano più accorati“.

La nuova opera della giornalista esplora la realtà durissima delle madri-migranti che vivono per anni lontane dai loro figli, lasciati in altri Paesi, accuditi dai nonni o dai mariti, mentre loro si trovano in Italia per un lavoro spesso sottopagato, irregolare, stremante, anche violento. Raccolgono infatti frutta e verdura nei campi delle Regioni del sud e sono le donne già incontrate da Prandi in “Oro Rosso”, foto reportage -divenuto anch’esso libro- vincitore di numerosi premi internazionali. In “Le madri lontane” ad essere indagati- con occhio rispettoso e lontano dal voyeurismo sfacciato- sono più il loro sacrificio personale e intimo, la sfera degli affetti che mancano, le conseguenze di una maternità lontana sui più piccoli e sulle donne stesse. L’opera è frutto di reportage realizzato con oltre 70 interviste a braccianti, psicologhe, storici, sindacalisti, insegnanti tra Romania, Bulgaria, Calabria, Basilicata e Puglia. È un libro narrativo. Al libro si affianca una mostra fotografica itinerante che proseguirà lungo lo Stivale nei prossimi mesi.