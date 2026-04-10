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Festa della Polizia, la medaglia d’oro alla Bandiera del Corpo
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Festa della Polizia, la medaglia d’oro alla Bandiera del Corpo

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Mattarella: “Per sacrificio degli uomini e donne dei servizi di scorta”

Roma, 10 apr. (askanews) – Nelle immagini, il conferimento della Medaglia d’Oro al Merito civile alla bandiera del Corpo della Polizia di Stato, durante la Festa della Polizia che si è celebrata oggi a Roma. “Il sacrificio delle donne e degli uomini della Polizia di Stato impiegati nei servizi di scorta e tutela, reso, con abnegazione, in Italia e all’estero, talvolta fino alla perdita della vita, per la sicurezza delle nostre libere istituzioni – aggiunge – ha visto la Repubblica riconoscere il loro valore con il conferimento alla Bandiera del Corpo della Medaglia d’Oro al Merito civile”, ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. “Nell’odierna ricorrenza, desidero tributare un commosso omaggio a quanti, indossando con onore la divisa della Polizia di Stato, hanno perso la vita o sono rimasti feriti nell’adempimento del loro compito, indirizzando ai loro cari un affettuoso pensiero”.

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