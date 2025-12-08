lunedì, 8 Dicembre , 25

Dai domiciliari al sushi bar, ecco le evasioni più improbabili del 2025

(Adnkronos) - Sono stati 55 gli arresti e...

Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima

(Adnkronos) - A sipario chiuso, dietro le quinte...

Immacolata Concezione, cosa si celebra oggi 8 dicembre

(Adnkronos) - Oggi, lunedì 8 dicembre 2025, si...

Usa sempre più distanti dall’Europa, Putin sorride alla nuova strategia di Trump

(Adnkronos) - L'America? Non sarà più "l'idiota con...
festa-dell’immacolata:-cosa-si-festeggia-l’8-dicembre?
Festa dell’Immacolata: cosa si festeggia l’8 dicembre?

Festa dell’Immacolata: cosa si festeggia l’8 dicembre?

MondoFesta dell’Immacolata: cosa si festeggia l’8 dicembre?
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – In Italia l’8 dicembre segna ogni anno l’inizio “ufficiale” del clima natalizio. Le città si illuminano, nelle case si montano albero e presepe, e in molte famiglie si riscopre un’atmosfera di attesa, quasi rituale. Questa data, però, ha un significato molto più profondo, che affonda le sue radici nella storia della Chiesa: è la Solennità dell’Immacolata Concezione, una ricorrenza che celebra il concepimento di Maria “senza peccato originale”.

La festa non riguarda l’annuncio della nascita di Gesù (che si ricorda il 25 marzo), ma l’istante in cui la madre di Cristo venne concepita. Secondo il dogma proclamato da papa Pio IX nella bolla Ineffabilis Deus dell’8 dicembre 1854, Maria fu preservata dal peccato originale fin dal primo momento della sua esistenza, con una grazia speciale di Dio. Nonostante la definizione dogmatica sia relativamente recente, il tema dell’“immacolata purezza” di Maria era già presente nella spiritualità cristiana altomedievale e nelle liturgie orientali, e trovò pieno riconoscimento in Occidente a partire dal XV secolo, quando Sisto IV inserì ufficialmente la festa nel calendario liturgico.

Per i credenti rimane una solennità di profonda devozione mariana. Ma la festa ha assunto nel tempo anche un valore culturale più ampio: complice la vicinanza con il Natale, molti italiani vivono l’Immacolata come l’avvio delle celebrazioni invernali, un’occasione per ritrovarsi in famiglia o partecipare alle iniziative cittadine che illuminano piazze e borghi.

A Roma la giornata è segnata dal tradizionale omaggio del Papa alla statua dell’Immacolata in Piazza di Spagna, una consuetudine iniziata negli anni Cinquanta e che ogni anno richiama fedeli e curiosi. Nel resto del Paese, invece, la festa assume colorazioni diverse a seconda delle tradizioni locali: processioni, fiaccolate, mercatini e riti comunitari raccontano un’Italia che, pur cambiando, conserva ancora una forte identità legata al ciclo delle feste religiose.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.