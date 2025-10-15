mercoledì, 15 Ottobre , 25
Festa di Roma, Ema Stockolma: se mi chiamano come attrice ci sono

Sono qui per vedere i film gratis. Geppi Cucciari? Inarrivabile

Roma, 15 ott. (askanews) – Tra le prime a sfilare sul tappeto rosso per la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma Ema Stokholma, conduttrice della cerimonia di inaugurazione. Ho avuto la fortuna di lavorare con Virzì, è stata un’esperienza travolgente. E ho avuto un’altra esperienza molto divertente con Carlo Verdone, è stato divertente. Io sarei già a posto così. Se mi chiamate ci sono, eh? Studierò”.”Inizia stasera, vediamo il film di apertura. E poi io sarò qui ogni giorno, vedrò più film possibile. In realtà io sono qui per questo, per vedere tutti i film gratis. No,scherzo”. “Imitare Geppy Cucciari è impossibile – ha detto riferendosi alla precedente conduttrice – è inarrivabile per me. Poi lei poi ha sempre la battuta pronta, è molto intelligente. La stimo moltissimo. Cercherò di non provare ad arrivare neanche alla caviglia. Così faccio il mio, quello magari mi riesce. Lei per me è sempre un mito”.

