Festa di Roma, Gualtieri: iniziamo in grande, è 20esimo anniversario

Il sindaco: Festa popolare e internazionale, coinvolge tutta la città

Roma, 15 ott. (askanews) – Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sfila sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica per l’inaugurazione della Festa del Cinema di Roma. “Siamo molto emozionati naturalmente, perché questa è la festa del 20esimo anniversario, una festa speciale. Ci sono tantissimi film, come sapete, di 38 paesi, 163 film. Stasera – ha detto Gualtieri – iniziamo alla grande perché dicono che questo film sia stupendo. Io non l’ho ancora visto, quindi me lo godrò questa sera, ma sono sicuro sarà molto bello, un grande regista, un grande cast”.”Siamo molto contenti e poi il programma è davvero strepitoso. Quindi siamo contenti che Roma sia la capitale del cinema, che ci sia una bella atmosfera. E speriamo che questa festa, come vogliamo, sia una festa che veramente coinvolga la città – ha aggiunto il sindaco -. Abbiamo preparato la città, l’abbiamo scaldata con un numero record di arene e un numero record di spettatori quest’estate. Adesso vogliamo che la festa sia diffusa in tutta la città e che segni proprio l’amore dei romani per il cinema e faccia di Roma davvero il centro del cinema. Una grande festa popolare e al tempo stesso di altissimo livello che guarda al mondo con film complessi, anche difficili, con film di grande pubblico, tantissimi film che ci aiuteranno a capire il mondo complesso che stiamo vivendo”, ha concluso Gualtieri.

