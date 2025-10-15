mercoledì, 15 Ottobre , 25
festa-di-roma,-primo-red-carpet-con-cortellesi-e-“la-vita-va-cosi”
Festa di Roma, primo red carpet con Cortellesi e “La vita va così”

Festa di Roma, primo red carpet con Cortellesi e “La vita va così”

Video NewsFesta di Roma, primo red carpet con Cortellesi e "La vita va così"
Redazione-web
Di Redazione-web

Al via la festa, sfilano Bolle, Stokholma, Gualtieri

Roma, 15 ott. (askanews) – Con il primo red carpet, prende ufficialmente il via la 20esima Festa del Cinema di Roma. Apre “La vita va così” di Riccardo Milani, con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi, tutti sul tappeto rosso con le musiche del film, che uscirà poi nelle sale il 23 ottobre.All’Auditorium Parco della Musica anche la giuria, guidata da Paola Cortellesi, moglie di Milani, e la conduttrice della cerimonia d’apertura di questa edizione, l’attrice, dj, conduttrice, scrittrice e cantante, Ema Stokholma.A sfilare tra gli altri, il sindaco Roberto Gualtieri, Tiziana Rocca e Giulio Base, Roberto Bolle, Rita Rusic.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.