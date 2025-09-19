venerdì, 19 Settembre , 25

Attentato alla Sinagoga, Fadlun: “Arrestato Harb, mente dell’attacco del 1982”

(Adnkronos) - "È stato arrestato Hicham Harb, sospettato...

Dallavalle vince l’argento, Berrettini esulta e… gli chiede un selfie

(Adnkronos) - Matteo Berrettini esulta per Andrea Dallavalle....

Venus Williams sposa Andrea Prete ad Ischia, tutti i dettagli sulle nozze

(Adnkronos) - È arrivato il momento delle nozze...

I municipio Roma, al via progetto sperimentale per raccolta oli vegetali esausti

(Adnkronos) - Prende il via nel I Municipio...
festa-di-roma,-smeriglio:-e-sempre-piu-diffusa-in-citta
Festa di Roma, Smeriglio: è sempre più diffusa in città

Festa di Roma, Smeriglio: è sempre più diffusa in città

Video NewsFesta di Roma, Smeriglio: è sempre più diffusa in città
Redazione-web
Di Redazione-web

L’assesore capitolino alla Cultura: edizione 20 traguardo importante

Roma, 19 set. (askanews) – “Un traguardo importante, una crescita costante, mi pare decisiva la presenza internazionale garantita dal Festival, un gran lavoro quello della Fondazione per la diffusione della Festa in città; questa idea della disseminazione degli eventi culturali nella città è un nostro pallino, il fatto che in tanti quartieri e borgate della città possa vivere la parte esterna del festival è una grande notizia”.Così l’Assessore di Roma Capitale alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, a margine della presentazione della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.