festa-di-roma,-sul-red-carpet-arriva-angelina-jolie

Per “Couture” di Alice Winocour, sfila anche Louis Garrel

Roma, 18 ott. (askanews) – Tra le star più attese alla 20esima Festa del Cinema di Roma, Angelina Jolie, che ha sfilato sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per l’anteprima di “Couture” di Alice Winocour. Molti i fan che fin dalla mattina si sono appostati accanto al tappeto rosso per vederla e fotografarla da vicino. A sfilare con Jolie, oltre alla regista anche Anyier Anei e Louis Garrel.”Adoro essere a Roma, e mi piace sentirmi connessa… in questo festival è come se la città ti dicesse ci teniamo all’arte, abbiamo i nostri artisti – e ovviamente il cinema italiano è fantastico – e diamo il benvenuto agli altri dal resto del mondo per lavorare insieme, per condividere delle storie. I festival sono molto meglio delle prime o di altri eventi mondiali perché ci riuniscono, a parlare e passare tempo insieme” ha detto Jolie sul red carpet.Il film – presentato nella sezione Grand Public – vede protagoniste tre donne, di culture, età e professioni diverse, immerse nella Fashion Week di Parigi: una truccatrice francese, una studentessa diciottenne diventata la nuova scoperta “esotica” delle passerelle e Jolie, nei panni di una regista americana che deve girare un video di moda e riceve una dura diagnosi medica.