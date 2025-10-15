Festa di Roma, Tiziana Rocca: è sempre emozionante essere qui

mercoledì, 15 Ottobre , 25
Sulla direttrice Malanga: “Finalmente una donna, una delle rare”

Roma, 15 ott. (askanews) – “Sempre emozionante essere qui alla Festa del Cinema di Roma, su questo red carpet meraviglioso, che è il più grande d’Europa, e quindi faccio veramente i miei auguri”. Lo dice calcando il red carpet, Tiziana Rocca, che ha partecipato a diverse edizioni della Festa del Cinema di Roma. Poi in merito alla direttrice artistica, Paola Malanga, aggiunge. “Finalmente una donna, una delle rare donne, e quindi grande Paola che ha fatto un programma meraviglioso. Quindi vi aspetta bei dieci giorni di Festival-maratona”, dice.

