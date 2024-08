festa-di-vino-e-territorio:-a-settembre-15esima-“valtidone-wine-fest”

Quattro eventi itineranti nelle quattro domeniche del mese

Valtidone Wine Fest" la più grande rassegna del vino piacentino promossa dai comuni di Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino, Alta Val Tidone e Pianello Val Tidone, compie 15 anni e torna con i suoi quattro eventi itineranti nelle quattro domeniche di settembre durante i quali, nella valle più occidentale dell'Emilia-Romagna, si celebrano la vendemmia e il vino. Ortrugo, Malvasia, Passiti e Gutturnio saranno i principali protagonisti di un tour che viaggerà, come di consueto, tra eccellenze gastronomiche e approfondimenti culturali sullo sfondo di uno splendido scenario paesaggistico.

La vetrina della manifestazione si accende come di consueto a Borgonovo Val Tidone, declinato nell’evento “Ortrugo e Chisola” nel fine settimana del 1 settembre. Dopo l’anteprima in musica nella frazione di Corano, giovedì 29 agosto, momento clou la domenica tra i tradizionali stand di degustazione dei vini (dalle 10 alle 19) lungo via Roma, eventi speciali e abbinamenti guidati. L’ortrugo, unico vitigno e vino autoctono del territorio, viene abbinato alla focaccia con i ciccioli De.co., la “chisola”.

A Ziano Piacentino, “il Comune più vitato d’Europa”, l’8 settembre la rassegna mette sotto i riflettori il Malvasia, declinato in tutte le sue varietà, dal frizzante al fermo allo spumantizzato, dal secco al dolce, “garantendo una varietà di abbinamenti unici che trovano in particolare nella pancetta il matrimonio perfetto”. Abbinata alla storica “Festa dell’Uva” di Ziano, la rassegna Sette Colli in Malvasia, unisce nelle vie del centro per tutto il giorno l’aspetto enogastronomico a una proposta completa di eventi di intrattenimento e divertimento.

Il tour dei vini sale in Alta Val Tidone il 15 settembre, diventando itinerante all’interno dello stesso comune. Per l’edizione 2024 la location sarà Trevozzo tra la rinnovata piazza e le vie del centro, con gli stand di cantine e aziende vitivinicole che metteranno in degustazione per tutto il giorno i vini passiti e autoctoni insieme al “buslan”, ciambella tipica del territorio e altri prodotti uniti nell’evento “DiTerreDiCibiDiVini…DiOli”, con spettacoli e intrattenimenti vari.

Infine, a Pianello Val Tidone il 22 settembre, ci si sposta sul rosso, con il Gutturnio, re dei vini piacentini e tutti i frizzanti della proposta enologica. In occasione della storia sagra di San Maurizio, “Pianello Frizzante” è il modo più completo per chiudere la rassegna del vino, garantendo negli stand di degustazione delle cantine e aziende vitivinicole in Piazza Madonna (aperti dalle 10 alle 19), un tour completo nei vini del territorio, abbinati ai prodotti agroalimentari e ai piatti tipici, tra tradizione e innovazione.

Il “Valtidone Wine Fest” ha il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, Consorzio Vini Piacentini Doc, il supporto di Banca di Piacenza e delle Cantine sociali del territorio (Cantina Valtidone e Cantina di Vicobaron).