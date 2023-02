Festa per i 10 anni della serie animata “Paw Patrol”

Su Nick Jr nuovi episodi e il 16 febbraio uno speciale

Roma, 6 feb. (askanews) – A febbraio Nick Jr, il brand prescolare di Paramount in onda sul canale 603 di Sky, celebra il decimo anniversario della serie animata prescolare “Paw Patrol” con un mese ricco di sorprese. Dal febbraio, dal lunedì al venerdì alle 20 su Nick Jr, con il debutto dei nuovissimi episodi tratti dalla nona stagione. Inoltre, ogni weekend alle 8 e alle 20 andranno in onda le maratone dedicate ad ognuno dei coraggiosissimi cuccioli.

In questo mese di festa, non mancherà un episodio speciale inedito che andrà in onda giovedì 16 febbraio alle 20, “Tutti i cuccioli a rapporto”, e che vedrà Ryder richiamare tutti, ma proprio tutti, i cuccioli incontrati nelle varie stagioni di “Paw Patrol”, ripercorrendo così 10 anni di grandissime avventure.

Gli otto cuccioli, sotto la guida dal padroncino Ryder, sono pronti a soccorrere gli umani e gli animali più pasticcioni di Adventure Bay, con azioni straordinarie grazie alle loro abilità e ai loro super gadget tecnologici. Tra avventure nella giungla, miniere d’oro da scoprire e montagne da scalare, gli eroici cagnolini mostreranno le loro straordinarie capacità, uscendone sempre vittoriosi. Ancora una volta i cuccioli si trasformeranno in supereroi, ma il super potere sarà sempre il profondo spirito di squadra che li lega dalla prima stagione, capace di incantare genitori e bambini.

