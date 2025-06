festa-per-i-35-anni-di-xin-xin,-l’ultimo-panda-gigante-del-messico

Nata nel ’90, nipote di due panda donati dalla Cina nel ’75

Città del Messico, 30 giu. (askanews) – Xin Xin festeggia il suo 35esimo compleanno allo Zoo di Chapultepec, in Messico. La femmina di panda gigante, che vive a Città del Messico, è l’unico esemplare della sua specie che non appartiene alla Cina. È stata infatti concepita naturalmente ed nata in questo Zoo messicano il primo luglio 1990 e da allora viene celebrata come una star.Tanti i visitatori arrivati per l’occasione, molti le hanno scattato foto e lasciato bigliettini di auguri, guardandola mentre mangiava bambu e giocava, e sono intervenute anche alcune autorità. E’ stata anche preparata una torta gigante.Xin Xin è la nipote di due panda donati al Messico nel ’75; il nome significa “speranza”, e ora è uno dei panda più longevi al mondo visto che questi animali vivono di solito dai 15 ai 20 anni in natura, mentre solo il 2% supera i 30 anni. Nel 1975, la Cina regalò al Messico una coppia di panda di nome Pe Pe e Ying Ying, che ebbero sette figli allo zoo di Chapultepec. Tra questi c’era Tohui, la madre di Xin Xin, primo panda nato e sopravvissuto fuori dalla Cina, morta nel 2022 all’età di 35 anni.