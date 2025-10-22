mercoledì, 22 Ottobre , 25

Ingiocabile Sinner, Altmaier dominato a Vienna. Ora c’è il derby con Cobolli

(Adnkronos) - Jannik Sinner vola agli ottavi di...

Incidente elicottero in Val Pusteria, ricerche in corso

(Adnkronos) - Un incidente a un elicottero nella...

Alla Festa del Cinema di Roma il Gruppo FS presenta il doc ‘Andata e ritorno’

(Adnkronos) - Il treno come metafora di vita,...

Sinner, anche Corona attacca Jannik (ma sbaglia tutto)

(Adnkronos) - Anche Fabrizio Corona contro Jannik Sinner....
festa-roma,-panahi:-il-mio-cinema-sociale-grazie-al-neorealismo
Festa Roma, Panahi: il mio cinema sociale grazie al Neorealismo

Festa Roma, Panahi: il mio cinema sociale grazie al Neorealismo

AttualitàFesta Roma, Panahi: il mio cinema sociale grazie al Neorealismo
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 22 ott. (askanews) – Il regista iraniano Jafar Panahi alla Festa del cinema di Roma ha raccontato l’importanza dei film italiani per la sua crescita artistica.

“Per me è importante essere qui in Italia perché il neorealismo italiano mi ha portato a essere un regista del cinema sociale e ‘Nuovo cinema Paradiso’ di Tornatore mi ha ricordato che amavo il cinema”, ha detto dal red carpet prima della sua serata d’onore.

Il grande regista iraniano alla Festa di Roma presenta al pubblico il suo nuovo film, “Un semplice incidente”, che ha ottenuto la Palma d’oro quest’anno a Cannes e che dal 6 novembre sarà nei cinema italiani e riceve il Premio alla Carriera, che gli viene consegnato proprio da Giuseppe Tornatore.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.