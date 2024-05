“festival-del-progresso-sociale”,-focus-sul-progresso-digitale

Dibattito il 28 maggio al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano

Roma, 10 mag. (askanews) – Martedì 28 maggio, dalle ore 9 alle ore 17, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano (Sala Colonne, Via San Vittore 21), avrà luogo il 2° Festival del Progresso Sociale: riflessioni e dibattiti sugli effetti del Progresso e della comunicazione digitale rispetto al Progresso sociale. L’obiettivo di fondo è quello di cercare di chiarire come e quando il Progresso digitale favorisce il Progresso sociale. Ci sono evidenti aspetti molto positivi ed altrettanto evidenti aspetti molto negativi. L’auspicio è che ogni singolo dibattito, sempre introdotto da un contributo filmato, si concluda con proposte concrete e realizzabili per favorire la diffusione degli aspetti positivi e la limitazione di quelli negativi.

Saluti di benvenuto: Fiorenzo Marco Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, Andrea Farinet, Presidente Pubblicità Progresso, e Giangi Milesi, Vice-Presidente Pubblicità Progresso. Saluti istituzionali: Attilio Fontana, presidente della Lombardia e Giuseppe Sala, Sindaco di Milano.

Prima area tematica. Lo scenario del Progresso digitale in Italia. La nostra epoca è dominata dalla trasformazione digitale che ha modificato il nostro modo di lavorare, di comunicare e di socializzare. Siamo sicuri di aver migliorato la nostra vita? Intervengono: Giovanni Brugnoli, Imprenditore TIBA Tricot, Ilaria Capua, Senior Fellow of Global Health @JHU, Author and Professor (TBC), Enzo Frasio, Presidente Assirm (Associazione Italiana Ricerche di Mercato, Sociali e di Opinione), Marco Morganti, Senior Advisor for Impact – Intesa Sanpaolo, Alice Pomiato, Formatrice per stili di vita (più) sostenibili ed etici – Social Ambassador PProgresso, Donatella Sciuto, Rettrice Politecnico di Milano. Modera Roberto Natale, Direttore Rai per la Sostenibilità – ESG, Consigliere di Pubblicità Progresso.

Seconda area tematica. Emergenza digitale: quali rischi in questo tipo di Progresso? L’intelligenza artificiale offre opportunità e rischi per la vita di ognuno di noi. Quali scelte per limitare il lato oscuro di queste nuove tecnologie? Come favorire una via europea alla nuova civiltà digitale? Introduce Andrea Farinet Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso con contributo filmato. Andrea Albanese CEO at WMM – Social Media Marketing & Digital Communication. Docente, Ernesto Ciorra, Advisor Fondazione Pubblicità Progresso, Laura De Dilectis, Creatrice & CEO DONNEXSTRADA & VIOLAWALKHOME – Psicologa Clinica e Social Ambassador PP, Francesco Inguscio CEO & Rainmaker @ Rainmakers, Andrea Granelli, CEO at Kanso, Stefano Quintarelli Founder – Rialto Ventures e Claudia Segre, Presidente e Fondatrice di Global Thinking Foundation.

Terza area tematica. Luci ed ombre della comunicazione digitale. La trasformazione digitale dei media impone nuovi linguaggi e nuova creatività. Quali sono le competenze nascenti, sempre più importanti? Introduce Davide Arduini, Presidente UNA (Aziende della comunicazione unite) con contributo filmato. Intervengono Adriano Baioni, Communications Senior Director Warner Bros. Discovery Italy & Iberia, Consigliere Pprogresso, Massimo Ciampa, Segretario Generale presso Mediafriends Onlus, Serena Fasano Parner presso Instant Love, Consigliera PProgresso, Serena Fumaria, Life Coach, Motivatrice, Formatrice, Autrice, Vincenzo Guggino, Segretario Generale Istituto Autodisciplina Pubblicitaria, Consigliere PProgresso, Franco Meroni Direttore AAPI (Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane) Consigliere PProgresso, Giuseppe Musci Head of Diversity Inclusion e Bigger Picture di Sky Italia, Consigliere PProgresso, Raffaele Pastore, Direttore Generale UPA (Utenti Pubblicità Associati) Consigliere PProgresso e Fabrizio Volpato Vice Presidente DARE VOCE AL SILENZIO. Modera Omar Schillaci Vice direttore presso Sky TG24.

Conclusioni: Daniela Muradore, avvocato, e Andrea Farinet Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso.