Festival di Sanremo 2021, Matilda De Angelis co-conduttrice della prima serata: “Non mi ispiro a nessuna primadonna del passato. Sul palco porterò me stessa”

Dopo la conferenza stampa di apertura di ieri in cui sono state fornite alcune anticipazioni sugli ospiti e sulla scaletta, oggi si fa sul serio. Stasera il Festival di Sanremo riaprirà i suoi battenti e in un silenzio surreale sarà la voce di Diodato con la canzone vincitrice dello scorso anno “Fai rumore” ad accendere i motori.

Oggi si è svolta la seconda conferenza stampa a cui hanno partecipato oltre al direttore artistico Amadeus e al direttore di Raiuno Stefano Coletta anche la primadonna di questa serata, Matilda De Angelis, e il calciatore Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso del Festival.

Matilda De Angelis co-conduttrice della prima serata di Sanremo 2021

Matilda si dimostra una ragazza determinata e sicura di sé anche se rivela di essersi commossa appena salita sul palco: “Spero di poter tirare fuori il meglio di me stasera. Quando sono salita su quel palco ho pianto, cosa che non ho fatto neanche di fronte a Nicole Kidman e non lo dico per piaggeria”. A prendere poi la parola è stato Zlatan che ha conquistato la sala stampa dimostrando di essere un uomo che sa prendersi in giro: “Faccio Sanremo per restituire all’Italia qualcosa di quello che mi ha dato. C’è un motivo per cui mi ha chiamato Amadeus: perché vuole superare tutti i record. Non mi ha spiegato molto: so che è la cosa più grande che c’è in Italia, e mi ha detto solo vieni che ci divertiamo”, ha dichiarato con il sorriso.

Momento di commozione in sala stampa per ricordare il dj Claudio Coccoluto che verrà omaggiato stasera sul palco dell’Ariston. Proseguono poi le domande a Matilda De Angelis diventata una paladina della body positivity: “Ci chiedono sempre di essere patinate e belle, una narrazione che ci ha rotto le scatole ormai. Non userò questa occasione per parlare di certi argomenti perché preferisco usare i canali più diretti come i social. Stasera vado al Festival per fare l’artista ed essere quello che sono: la mia naturalezza e di più non posso”.

Alla domanda posta da noi di SuperGuida Tv se si ispirerà a qualche primadonna del passato, Matilda commenta: “Non mi ispiro a nessuna primadonna del passato: l’unica cosa che mi è stata detta è di essere me stessa”. Matilda ha poi rivelato di seguire il Festival solo da sei anni perché a casa mancava la tv. Sorride di fronte alla reazione inebetita della giornalista che non si aspettava una risposta di questo tipo. Oltre ad essere un’attrice talentuosa, Matilda è anche una cantante.

La ricordiamo suonare la chitarra ed esibirsi nei panni di Ambra nella serie tv di successo “Tutto può succedere”. Parlando proprio di musica, ha dichiarato: “Molti artisti hanno segnato la mia vita, da Lucio Dalla ai Tiromancino, dagli AfterHours a Madame che stasera canta e che io adoro, Francesca Michielin che adoro follemente e Gaia. Penso ci siano molti artisti talentuosi. Io sono cresciuta molto indie: penso anche a Toffolo di Tre Allegri Ragazzi Morti che hanno segnato la mia adolescenza”.

In merito alla presenza degli ospiti internazionali, noi di Superguida Tv abbiamo chiesto ad Amadeus (domanda cattivella!) se Fabio Fazio gli avesse soffiato l’ospitata prevista in collegamento con l’ex presidente americano Barack Obama. Lui si è limitato a rispondere: “Non c’era nessuna trattativa per Obama: Fazio è stato bravissimo”. Ci concediamo però il beneficio del dubbio. La parola passa di nuovo a Matilda la quale confessa di aver sofferto per tre anni della sindrome dell’impostora: “Negli anni si cresce. Ho iniziato a fare questo lavoro da giovanissima, a 18 anni, giovanissima. Normale che certe insicurezze vengano fuori, per di più a quell’età. Io ho una famiglia stupenda, degli affetti incredibili, degli amici che mi danno delle radici forti: penso che sia questo che mi dà sicurezza. E poi crescendo si acquista sicurezza: per tre anni sono cresciuta con la sindrome dell’impostora, pensando di non meritarmelo, poi sono stata scelta all’estero e così ho capito di valere”.

A poche ore dall’inizio del Festival, Amadeus ha rivelato di aver ricevuto il messaggio del ministro Franceschini: “Ho ricevuto un messaggio di auguri da Franceschini. Gli ho detto che dobbiamo rimettere in moto un settore. Sanremo ci sta provando. Dobbiamo trovare un equilibrio tra lotta alla pandemia e vita: questa è una partenza, non vuol dire ignorare chi è fermo. Sanremo è una ripartenza per molte cose, sicuramente per la musica. A dire sempre di no, non si sbaglia mai ma non si fa mai niente. Sanremo deve riaccendere tutto questo settore”. A conclusione della conferenza stampa, Amadeus conferma la presenza de Il Volo per l’omaggio a Ennio Morricone nonostante la scomparsa improvvisa del papà di Ignazio Boschetto.

Intanto, siamo in grado di rivelarvi la scaletta di questa sera con l’ordine di uscita dei concorrenti in gara. Nella prima parte della serata la gara dei Giovani con i quattro cantanti votati da Demoscopica, Sala Stampa e Televoto. Si esibiranno Gaudiano, Faggi, Avincola e Folcast. Poi sarà il turno dei Big con Arisa, Colapesce-DiMartino, Aiello, Michielin/Fedez, Max Gazzé, Irama, Madame, Maneskin, Ghemon, Coma_Cose, Annalisa, Francesco Renga e Fasma. Amadeus e Ibrahimovic ci tengono a precisare comunque che si tratterà di un Festival ad alto tasso di imprevedibilità. Quali sorprese dovremo aspettarci?

