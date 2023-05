Festival Giustizia Penale con Nordio, Fitto, Bonaccini, Renzi, Mori

Dal 18 al 21 maggio a Modena, Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano

Roma, 13 mag. (askanews) – Quattro giorni di seminari, convegni, dialoghi, spettacoli teatrali, rappresentazioni cinematografiche e tavole rotonde in programma a Modena, Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano dal 18 al 21 maggio. Il tema della quarta edizione del Festival della Giustizia Penale sarà il rapporto tra impresa, lavoro e giustizia, trattato da giuristi di alto profilo ed esperti del mondo dell’economia, della politica e della società. Sono 108 gli ospiti di questa quarta edizione, a cui si può accedere gratuitamente sia in presenza che online sul sito www.festivalgiustiziapenale.it e sui social del Festival, che daranno a questa edizione un respiro decisamente ampio e ricco di sfumature e di punti di vista.

“In questa edizione affrontiamo il rapporto tra economia, impresa, lavoro e giustizia penale un tema attualissimo, sul quale vi sono tanti possibili approfondimenti che cercheremo di offrire a chi verrà a visitarci a Modena e online”, spiega il Direttore scientifico del Festival Luca Lupária Donati.

“Il numero di questa quarta edizione è il quattro, non solo perché ci ospitano quattro città, ma perché sono quattro i livelli del Festival: quello delle piazze, quello online, il fuori festival in collaborazione con altri soggetti e il livello degli eventi che vanno fuori dal tema dell’anno ma che vogliamo comunque trattare, come l’intervista al Generale Mori. E’ un Festival che, al di là del tema, sa essere anche pop, per la presenza di politici, intellettuali, giornalisti… Infine anche quest’anno il Festival ha una vocazione internazionale e vedrà tra ospiti tantissimi intellettuali e professori sia europei che americani”, aggiunge.

FGP si aprirà giovedì 18 maggio con un pre-event presso gli spazi messi a disposizione da Florim, per proseguire poi tra Modena, Sassuolo, Pavullo e Carpi fino alla chiusura istituzionale di domenica 21 maggio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Direttore Luca Lupária Donati e Guido Sola, Presidente dell’Associazione FGP, che spiega: “Il festival declina il tema impresa, lavoro, giustizia, ma il valore fondante su cui si basa il progetto politico e culturale di FGP è uno, il garantismo. Garantismo significa rispetto delle regole. Festival della Giustizia Penale nasce da questo, dal voler parlare di garantismo in una società che è sempre più malata di populismo e giustizialismo”.

Tra gli ospiti spiccano il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il senatore Matteo Renzi, il Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, il generale Mario Mori, che parlerà per la prima volta dopo l’assoluzione in Cassazione nel cosiddetto processo sulla trattativa Stato mafia, l’ex ministro dello Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani, il Presidente della Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini, il Presidente di Assicurazioni Generali Andrea Sironi, l’avvocato di Donald Trump, Joe Tacopina, Tiziano Treu ex Presidente del CNEL, Emanuele Orsini, Vicepresidente di Confindustria, Wanna Marchi e Stefania Nobile, l’Arcivescovo di Modena-Nonantola, Vescovo di Carpi e Vicepresidente della CEI mons. Erio Castellucci.

Non mancano eventi tradizionali e alcune novità interessanti: sabato sera il Festival proporrà, al Teatro Michelangelo di Modena, una piece teatrale originale sul processo alla Banca Romana, mentre domenica la collaborazione con il festival Play ha sviluppato ‘FGP Off’, due appuntamenti tra la Fondazione San Carlo e la Fiera di Modena, con il gioco interattivo e con i rischi legati al gioco online.

Infine i luoghi: FGP sarà ospitato da location prestigiose. Dal Dipartimento di Giurisprudenza al teatro San Carlo, al Teatro Michelangelo e al Caffè Concerto in piazza Grande a Modena, fino alla sede di Confindustria Ceramica a Sassuolo, all’auditorium Florim a Fiorano, all’auditorium San Rocco a Carpi e al teatro Mac Mazzieri a Pavullo. Tutto il programma sul sito www.festivalgiustiziapenale.it.

