Festival MetJazz di Prato, il 10 marzo sul palco Gonzalo Rubalcaba

Al Teatro Metastasio alle 21

Roma, 10 feb. (askanews) – Una 30a edizione di pregio per il Festival MetJazz, organizzato dalla Fondazione Teatro Metastasio di Prato con la direzione artistica di Stefano Zenni: lunedì 10 marzo è in arrivo al Teatro Metastasio, in esclusiva italiana, uno dei pianisti jazz più celebrati al mondo, Gonzalo Rubalcaba.

Protagonista indiscusso del jazz afro-cubano, con una carriera costellata di premi – tra cui un Grammy Award nel 2022), riconoscimenti, grandi collaborazioni e concerti internazionali, Rubalcaba ha consolidato il suo percorso a partire dalla fine degli anni ’80, grazie a mentori quali Dizzy Gillespie e Charlie Haden.

Il suo recente album Borrowed Roses – Piano Solo, che porterà sul palco del MetJazz alle 21, è stato ampiamente lodato dalla critica specializzata, e nominato “tra i migliori album jazz del 2023” a livello globale.

Il Grammy come Best Jazz Instrumental Album, vinto con il trio completato da Ron Carter e Jack DeJohnette, è stato il primo in assoluto ricevuto da un jazzista latino-americano in questa categoria, e ha fatto definitivamente emergere l’arte di Rubalcaba fuori dai confini del genere cubano, che gli sono sempre stati stretti.

Il suo live, prodotto in collaborazione con Musicus Concentus, sostituirà nel programma del MetJazz quello del duo Lionel Loueke/Dave Holland che, purtroppo, ha dovuto annullare tutte le date del tour europeo. I possessori del biglietto per il concerto del duo, possono già recarsi alla biglietteria del Teatro Metastasio per richiedere il rimborso o il cambio biglietto per il concerto di Gonzalo Rubalcaba. I possessori di abbonamento MetJazz 2025, invece, possiedono già automaticamente il nuovo titolo in abbonamento, in sostituzione del concerto annullato.

Il programma dei prossimi concerti della 30° edizione Is that Jazz? Trent’anni di musica a Prato del MetJazz è disponibile sul sito del Teatro Metastasio. Tra i protagonisti in cartellone: Jeff Ballard, Amaro Freitas, Eric Mingus, Gianluigi Trovesi, Giovanni Falzone, Silvia Bolognesi e Felice Montervino.