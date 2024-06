Festival Università, Malagò: sport opportunità lavoro giovani

Il presidente del Coni presente a panel Università Link

Roma, 21 giu. (askanews) – “Lo sport come unione tra generazioni e tra culture” è stato il titolo del panel tenutosi nel corso della terza edizione del Festival Nazionale delle Università, al quale hanno presto parte Giovanni Malagò (Presidente del Coni) e Vittorio Brumotti (conduttore televisivo e Campione di Bike-Trial).Per Malagò “gli atleti sono un esempio per i giovani, degli eroi moderni. Pensiamo solo che gli atleti, anche nel post carriera, sono testimonial di molti brand e i giovani, di conseguenza, si rivedono in loro. Questo fa capire quanto possa essere vincente la loro immagine, anche in senso di emulazione”. Il Presidente del Coni ha poi sottolineato: “Tanti giovani vanno all’estero e questa è una sconfitta per il nostro Paese. Lo sport potrebbe essere un argine per tutto ciò, creando un modello che consenta di avere opportunità lavorative”.Vittorio Brumotti, invece, ha dichiarato: “I giovani devono fare tanto sport, perché questo consente di tirare fuori l’adrenalina. È una valvola di sfogo che può evitare di portare i nostri ragazzi verso strade sbagliate”.La terza edizione del Festival Nazionale delle Università è realizzata con il patrocinio del Comune di Roma, della Regione Lazio, dell’Agenzia Italiana per la Gioventù e del Consiglio Nazionale dei Giovani, con la partecipazione di ITA Airways e BPER Banca.