Feu vert Commission européenne au nouveau programme Fesr Vda

AOSTE – Vingt-huit millions d’euros de plus que pour la programmation précédente, à consacrer à des investissements pour la croissance et l’emploi. La Commission européenne a approuvé le programme régional Fesr 2021-2027, présenté par la Région Vallée d’Aoste, qui fait appel au fonds européen de développement régional.

“Avec le feu vert de Bruxelles, la Région pourra activer des investissements pour plus de 92,48 millions d’euros- peut-on lire dans un communiqué de l’assessorat régional aux Affaires européennes- dont 36,99 millions d’euros proviennent de l’Union européenne (40% de la dotation totale du Programme) et 55,49 millions d’euros de la contribution nationale, incluant la part de cofinancement de l’État (42%) et de la Région (18%)”.

Cinq sont les priorités sur lesquelles repose la nouvelle programmation Fesr pour la Vallée d’Aoste: recherche, innovation, numérisation et compétitivité; connectivité numérique; énergie et adaptation au changement climatique; mobilité durable; culture et tourisme. Pour l’assesseur régional aux Affaires européennes, Luciano Caveri, “le résultat obtenu, qui place la Vallée d’Aoste parmi les trois premières régions italiennes à avoir obtenu l’approbation de son propre programme Fesr 2021/27, permet de mettre à disposition du territoire d’importantes ressources pour le développement régional”.

