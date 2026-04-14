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Fi, Enrico Costa eletto capogruppo per acclamazione
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Fi, Enrico Costa eletto capogruppo per acclamazione

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Roma, 14 apr. (askanews) – Enrico Costa è stato eletto per acclamazione capogruppo di Fi alla Camera durante l’assemblea dei deputati in corso in Sala Colletti a Montecitorio. Secondo quanto si apprende Costa è stato indicato dall’uscente Paolo Barelli a norma di statuto.

Essendo candidato unico, Costa è stato eletto per acclamazione con un applauso. Un passato in Forza Italia, poi viceministro e ministro nei governi Renzi e Gentiloni, Costa in questa legislatura è stato eletto con Azione di Calenda, partito di cui è stato vicesegretario, per poi tornare in Fi due anni fa.

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