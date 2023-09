Fi, Tajani: proporrò a Consiglio nazionale elezione 4 vicesegretari

Messaggio di apertura, elezione anche per coordinatori provinciali

Roma, 25 set. (askanews) – “Domenica 1 ottobre si terrà il consiglio nazionale di Forza Italia che dovrà apportare alcune modifiche allo statuto del nostro movimento in vista del congresso nazionale. Io vedo un partito allargato che non può essere guidato da una sola persona, serve una classe dirigente ampia, per questo proporrò di eleggere 4 vice segretari: eletti, non nominati, che possano contribuire al lavoro del nostro movimento”. Lo ha annunciato Antonio Tajani segretario di Fi alla conferenza stampa di presentazione della Festa che si terrà a Paestum dal 29 settembre al 1 ottobre a Paestum per ricordare SIlvio Berlusconi.

“Proporrò che nella segreteria ci sia anche il responsabile nazionale dei giovani, l’elezione diretta dei coordinatori provinciali, poi faremo il regolamento del congresso – ha aggiunto -. Il messaggio è l’apertura di Fi e un coinvolgimento maggiore della classe dirigente nella guida, perciò io insisto sull’elezione oltre che del segretario anche dei vice”.