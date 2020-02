“Lo stop alla proroga della cedolare secca al 21% per le locazioni commerciali è l’ennesima occasione mancata per l’esecutivo Conte. Non aver accolto gli emendamenti proposti da tutte le forze politiche sulle locazioni commerciali è una scelta sbagliata che penalizza il commercio e il terziario, oltre che danneggiare numerosi operatori economici costretti nel 2020 a fare i conti con il degrado nelle città e con costi di gestione sempre troppo elevati per le loro attività d’impresa”. Lo afferma in una nota Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale FIAIP.

“Con questa misura – aggiunge – si sarebbe potuto fornire subito una risposta concreta per contrastare i processi di desertificazione di molti tessuti urbani.

L’articolo Fiaip “Stop cedolare secca su negozi occasione mancata” proviene da Notiziedi.

