Fialdini torna in pista a Ballando, la fidanzata di Pernice esulta: il tifo di Bianca Guaccero

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Francesca Fialdini e Giovanni Pernice torneranno in pista a Ballando con le stelle nella puntata che andrà in onda stasera, sabato 6 dicembre. La coppia, che è stata costretta al ritiro temporaneo a causa degli infortuni subiti dalla conduttrice, è pronta a rimettersi in gioco e a sfidare le altre coppie allo spareggio.  

A fare il tifo per Fialdini-Pernice, Bianca Guaccero, l’ex vincitrice del dance show di Rai 1 e compagna del maestro di ballo, Pernice, conosciuto proprio nel corso della sua esperienza a Ballando. L’attrice ha condiviso un messaggio sui social per sostenere la coppia: “Fialdini e Pernice tornano in pista questa sera, voglio che tutti quanti insieme li sosteniamo perché hanno bisogno del nostro affetto e calore. Francesca è riuscita a superare un momento complicato a causa dei dolori fisici. Facciamo il tifo per loro, votateli e mandiamoli in finale”, queste le parole.  

